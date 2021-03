Grupo Prerrogativas homenageia Lewandowski por 15 anos de Supremo

Uma vida dedicada à Justiça, evento que homenageia os 15 anos do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, ocorre neste sábado (20) às 11h30, com transmissão da TV 247 edit

Conjur - O Grupo Prerrogativas vai promover neste sábado (20/3), em seu canal no Youtube, o evento Uma vida dedicada à Justiça, que homenageia os 15 anos do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. O evento será retransmitido pela TV 247.

A transmissão começará às 11h30 e contará com a presença de Lewandowski. A mediação será feita por Marco Aurélio de Carvalho, advogado especializado em Direito Público e coordenador do Grupo prerrogativas.

Também participarão a advogada Gabriela Araújo, coordenadora de extensão da Escola Paulista de Direito; Fabiano Silva dos Santos, advogado e professor Universitário; e Gustavo Conde, linguista, comunicador e apresentador da Live do Conde. Para mais informações, clique aqui.

Bodas de cristal

Nesta quarta-feira (17/3), o Supremo Tribunal Federal prestou homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski pelos seus 15 anos de corte, completados na terça (16/3). Desde 2006, o magistrado proferiu mais de 126 mil decisões e demonstrou seu entendimento sobre diversos temas.

"Eu sempre tive uma posição extremamente garantista, no sentido de respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Desde aquela época [do mensalão] sempre fiquei muito exposto, mas essa exposição e essa pressão não tiveram o condão de fazer com que eu me afastasse um milímetro sequer das minhas convicções", afirmou o ministro em entrevista ao jornal El País no ano passado. Segundo Lewandowski, o Brasil sempre se utilizou deste mote para permitir retrocessos institucionais.

O ministro foi indicado pelo ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no dia 16 de fevereiro de 2006. Após a indicação ser referendada pelo Senado Federal, ocupou a cadeira deixada pelo ministro Carlos Velloso, aposentado compulsoriamente ao completar 70 anos.

