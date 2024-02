Haddad é diagnosticado com Covid e participação presencial no G20 pode ficar comprometida

Apoie o 247

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi diagnosticado com Covid-19 depois de se sentir indisposto na noite de domingo e sua participação presencial nas reuniões do G20 nesta semana poderá ficar comprometida, informou a assessoria de comunicação do ministério.

De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda, Haddad presidirá as reuniões do G20 previstas para quarta e quinta-feiras de forma virtual. Os eventos terão as participações presenciais do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

"O ministro passa bem, apesar do teste positivo", afirmou o comunicado nesta segunda-feira, acrescentando que Haddad seguirá realizando novos testes e, em caso de diagnóstico negativo, estará liberado para a participação presencial na reunião do G20.

O governo brasileiro buscará na reunião de ministros da Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20 usar a presidência do grupo neste ano para pautar discussões sobre redução de desigualdades e reforma de instituições multilaterais.

Haddad deveria participar ainda do anúncio nesta segunda do Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial, em São Paulo. A assessoria do ministério confirmou que o anúncio está mantido, mas não informou de imediato se o ministro participará de forma remota, sem dar mais detalhes também sobre as reuniões bilaterais e outros eventos programados para esta semana no âmbito do G20.

A Reuters mostrou na semana passada que o plano a ser anunciado nesta segunda incluirá o estabelecimento de um canal para a oferta de cerca de 2 bilhões de dólares em derivativos cambiais e a autorização para que o Banco Central alongue sua carteira de swaps, entre outros pontos.

