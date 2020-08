Hamilton faz pole na Bélgica e homenageia Chadwick Boseman

"Essa foi para Chadwick, que ele descanse em paz", declarou o piloto Lewis Hamilton pelo rádio, ao fazer sua 93ª pole position. Ao sair do carro, Hamilton cruzou os braços em "x" sobre o peito, imitando a pose eternizada no filme do super-herói negro edit

(ANSA) - Favoritíssimo ao título em 2020, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou a pole position no Grande Prêmio da Bélgica de F1, em Spa-Francorchamps.

Com um tempo de 1m41s252, o hexacampeão quebrou o recorde de uma das pistas mais tradicionais da categoria e colocou mais de meio segundo de vantagem sobre seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que largará em segundo.

Max Verstappen (Red Bull) e Daniel Ricciardo (Renault) partem em terceiro e quarto, respectivamente, seguidos por Alexander Albon (Red Bull), Esteban Ocon (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point), Lance Stroll (Racing Point) e Lando Norris (McLaren).

Essa foi a 93ª pole position na carreira de Hamilton, que homenageou o ator Chadwick Boseman, astro de "Pantera Negra" que morreu na última sexta-feira (28), aos 43 anos, de câncer. "Essa foi para Chadwick, que ele descanse em paz", declarou o piloto pelo rádio. Ao sair do carro, Hamilton cruzou os braços em "x" sobre o peito, imitando a pose eternizada no filme do super-herói negro.

Já a Ferrari, em mais um treino para esquecer, lutou para passar do Q1 e largará apenas em 13º, com Charles Leclerc, e 14º lugar, com Sebastian Vettel. "Sendo realista, hoje o carro não pode fazer mais que isso nessa pista. Há algo de errado desde o primeiro dia, mas esse é o carro que temos agora", disse o alemão após a classificação.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.