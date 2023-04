Helen Ganzarolli chora ao falar sobre golpe milionário do ex (vídeo)

Emocionada, ela relata que teve aproximadamente R$ 2,5 milhões furtados de sua conta no banco edit

Apoie o 247

ICL

247 - A apresentadora do SBT Helen Ganzarolli desabafou nas redes sociais nesta quarta-feira (19), após confirmar que levou um golpe do ex-namorado César Henrique. Emocionada, ela relata que teve aproximadamente R$ 2,5 milhões furtados de sua conta no banco, disse ter sofrido dois golpes: um financeiro e outro emocional.

“Mais de 20 anos de televisão e eu nunca me envolvi em escândalo. Quem me conhece sabe o tanto que eu preservo a minha vida pessoal. Primeiramente, quero esclarecer que não existe um ex-marido, porque eu nunca fui casada. Sim, eu namorei uma pessoa por muitos anos, e sofri um grande golpe financeiro! Mas sofri um golpe também emocional, e quem convive comigo sabe que isso tem me causado dor”, declarou Helen.

Por meio da legenda do post que compartilhou em sua conta no Instagram, a famosa completou: “Amores, estou aqui me pronunciando em respeito a minha história por tudo que conquistei e construí por mais de 20 anos de televisão e em respeito a todos vocês da imprensa e a vocês meus amigos, familiares e aos meu fãs. Essa é a única verdade. E eu confio nela”.

“Confio na justiça. Confio na justiça de Deus acima de tudo. Sim, sou uma das vítimas. E a dor e o sofrimento que isso me causou emocionalmente e ainda vem causando é grande. Ainda mais por uma pessoa que namorei por anos. Mas estou seguindo minha vida com força e fazendo oque mais amo que é trabalhar. Bora!!! Sou guerreira e sempre fui!”, finalizou a apresentadora.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.