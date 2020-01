Helicóptero de Kobe Bryant tentava escapar de 'névoa' quando perdeu comunicação

O National Transportation Safety Board (NTBS), órgão federal dos EUA responsável pelas investigações de acidentes aéreos, afirmou que a aeronave em que viajava o ex-jogador de basquete Kobe Bryant teve problemas com a "névoa", segundo comunicação do piloto com o controle de solo edit

247 - O National Transportation Safety Board (NTBS), órgão federal dos EUA responsável pelas investigações de acidentes aéreos, afirmou que a aeronave em que viajava o ex-jogador de basquete Kobe Bryant teve problemas com a "névoa", segundo comunicação do piloto com o controle de solo.

A reportagem do portal Uol informa que "no ar, o piloto Ara Zobayan, da Islands Express Helicopters, solicitou permissão para voar sob condições visuais especiais (SVFR), que permite seguir em condições de visualização comprometida. Zobayan trabalhava na empresa há 10 anos e tinha mais de 8 mil horas de voo. Homendy disse que o helicóptero entrou no espaço aéreo de Burbank e Van Nuys mais ou menos na metade do caminho planejado, a 1.400 pés de altitude e circulou sobre a área por cerca de 12 minutos depois de pedir permissão. O controle de tráfego aéreo, por sua vez, avisou ao piloto que havia atraso na comunicação por conta do tráfego. Questionada se tal espera é normal ou pode ter comprometido o vôo, Homendy afirmou que isso ainda será averiguado."

A matéria ainda acrescenta que "quando o piloto solicitou Flight Following (Acompanhamento de Vôo, em tradução livre), assistência por radar, o controle avisou que ele estava muito baixo para recebê-la. A especialista do NTSB explicou, no entanto, que a aeronave não estava, necessariamente, voando baixo demais. Quatro minutos depois, o piloto comunicou que estava subindo de altitude para evitar uma camada mais densa de nuvens. Dados do radar indicam que ele subiu 2.300 pés e, em seguida começou a descer, curvando para a esquerda. O controle perguntou o que o piloto planejava fazer, mas não obteve mais resposta. A aeronave acabou caindo a 1.085 pés acima do nível do mar, em terreno íngreme e de difícil acesso."