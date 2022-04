Hepatite misteriosa em crianças avança na Europa e alarma médicos brasileiros

Apoie o 247

ICL

247 - A OMS (Organização Mundial de Saúde) emitiu alerta sobre um novo tipo de hepatite que está atingindo crianças e que tem levado uma em cada 10 a precisar de transplante do fígado. A reportagem é do portal UOL.Os casos apareceram no Reino Unido e começam a se espalhar pela Europa. Até 21 de abril, houve 158 crianças afetadas em dez países do velho continente. A reportagem é do portal UOL.

Os EUA já notificaram nove casos e Israel, 12. Uma morte foi registrada —a OMS não especifica onde. Até hoje, 17 pacientes precisaram de transplante.A nova manifestação elevou a gravidade da doença a patamares inéditos e alarmou especialistas no Brasil. Eles defendem que os serviços de saúde se preparem e fiquem atentos a casos suspeitos de hepatite sem confirmação de agentes infecciosos já conhecidos."As investigações estão em andamento para o agente causador", diz nota da OMS do dia 23, que classifica a doença como "hepatite aguda de etiologia desconhecida". Para ajudar outros países, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido emitiu orientações para os países afetados para apoiar na investigação de casos suspeitos.

Casos notificados pelo mundo até 21 de abril, de acordo com a reportagem:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reino Unido - 114

Espanha - 13

Israel - 12

EUA - 9

Dinamarca - 6

Irlanda - 5

Holanda e Itália - 4

Noruega e França - 2

Romênia e Bélgica - 1

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alerta máximo no Brasil

A notícia dos casos colocou em alerta os infectologistas, que avaliam como provável o aparecimento da doença no Brasil."Isso preocupa muito porque ela está se espalhando rapidamente. Estamos presumindo que [o número de casos] vai aumentar, ainda mais agora com as viagens em alta com a pandemia mais controlada. É grande a possibilidade de chegar no Brasil", afirma Marcelo Simão, professor da UFU (Universidade Federal de Uberlândia) e ex-presidente da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) entre 2010 e 2014.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE