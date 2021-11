História dos pinhões afegãos é apenas o começo

Apoie o 247

Clube de Economia

Na 4ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, sigla em inglês) que está sendo realizada em Shanghai, os pinhões afegãos ganham muita atenção da população chinesa.

Na noite do último dia 6, 120 mil latas de pinhões se esgotaram em apenas alguns minutos durante a transmissão ao vivo da sessão da CIIE da CCTV do Grupo de Mídia da China. Essa notícia chegou na lista de pesquisa mais procurada nas redes sociais do país naquela noite.

Parte do suprimento desses pinhões vem de 450 mil toneladas de pinhões afegãos que chegaram a Shanghai em voo fretado apenas alguns dias atrás. O Afeganistão obteve uma boa colheita de pinhões este ano, porém, afetada pela epidemia e pela situação local, as vendas do produto enfrentam dificuldades. A parte chinesa abriu um “corredor aéreo de pinhão” especialmente para agricultores afegãos, fazendo com que os pinhões afegãos de alta qualidade entrassem em shoppings e supermercados em toda a China.

PUBLICIDADE

Não é por acaso que 120 mil latas de pinhões afegãos foram vendidas na CIIE. Este é o resultado do estabelecimento pela exposição de uma plataforma de vendas para os países em desenvolvimento, especialmente os subdesenvolvidos, e um ganho inevitável para a China manter o verdadeiro multilateralismo e compartilhar oportunidades de mercado com o restante do mundo.

Aos olhos da China, o desenvolvimento conjunto de todos os países é o verdadeiro desenvolvimento, e a prosperidade comum de todos é a verdadeira prosperidade. "Compartilhamento" é um gene inato da CIIE. Este ano, cerca de 90 empresas de 33 países subdesenvolvidos participaram da exposição. Como nas edições anteriores, a China ofereceu facilitações suficientes para essas empresas.

PUBLICIDADE

Atualmente, afetado pela pandemia e pelas mudanças do cenário internacional, o problema do desenvolvimento global desequilibrado e inadequado torna-se cada vez mais sério. Nesse contexto, a China realizou a CIIE como o previsto para permitir que todos os países compartilhem suas oportunidades de desenvolvimento em pé de igualdade, o que promoverá efetivamente a globalização em direção a uma forma mais aberta, inclusiva, equilibrada, universalmente benéfica e de compartilhamento, o que é crucial para a recuperação da economia global.

É previsível que na China, determinada a expandir sua abertura de alto nível e segunda maior economia do mundo que sempre está comprometida com o desenvolvimento comum, a história dos pinhões afegãos seja apenas o começo.

PUBLICIDADE

tradução: Shi Liang

revisão: Erasto Santos Cruz