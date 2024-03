Homem acusa Tiririca de importunação sexual “nas nádegas"

Apoie o 247

247 - Um homem de 39 anos registrou um boletim de ocorrência contra Tiririca (PL) nesta segunda-feira (4), por importunação sexual. De acordo com a denúncia, o deputado federal teria dado uma "dedada nas nádegas" da vítima, que estava vestindo uma calça.

Segundo o denunciante, o caso aconteceu no último dia 29 de fevereiro, enquanto ele trabalhava na manutenção da portaria de um condomínio na Vila Olímpia, bairro da Zona Sul de São Paulo.

Na delegacia, o homem alegou que o ato aconteceu na frente de outros profissionais que estavam prestando serviços no local e todos começaram a rir, o que fez com que ele se sentisse humilhado.

Conforme informações do g1, ontem o caso foi registrado no 27° Distrito Policial, na presença do advogado da vítima. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) afirmou que "diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido".

