Homem é arrastado com corda no pescoço durante cavalgada em fazenda de prefeito em GO

O fato aconteceu na fazendo do prefeito da cidade, Adilson Rinco (DEM). O local estava alugado para a empresa HC Festas e Eventos edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Um homem teve o pescoço amarrado por uma corda e foi arrastado pelo chão durante a 2ª Edição da Cavalgada das Comitivas, que aconteceu na cidade de Alto Paraíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Imagens registraram a cena assustadora e a Polícia Civil de Goiás investiga o caso.

O fato aconteceu no último sábado (18/12) na fazendo do prefeito da cidade, Adilson Rinco (DEM). O local estava alugado para a empresa HC Festas e Eventos.

Por meio de um vídeo, o dono da fazendo afirmou que é comum a locação do espaço para eventos deste tipo. “Os cuidados foram tomados. Infelizmente aconteceram essas cenas bárbaras, mas quero deixar bem claro que não tem nada a ver com nossa empresa, com nossa fazenda”, afirmou Rinco.

PUBLICIDADE

Segundo ele, durante o evento havia segurança privada e ambulâncias disponíveis.

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

PUBLICIDADE