Homem é preso no Amapá acusado de espalhar HIV propositalmente

247 - Um personal trainer, de 28 anos, foi preso nesta quarta-feira (15) suspeito de infectar uma mulher com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) de propósito. O homem foi detido pela Polícia Civil durante o seu horário de trabalho em uma academia em Macapá, capital do Amapá.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). Segundo a delegada Marina Guimarães, o homem é acusado de ter mantido relações sexuais sem proteção com uma amiga, mesmo ciente de ser portador do vírus.

“A vítima informou que conheceu o acusado em uma festa e se tornaram amigos. Em maio do ano passado, eles tiveram relação sexual. No mês de setembro, a vítima foi fazer exame de rotina e descobriu estar infectada”, informou a delegada, de acordo com reportagem do portal Metrópoles.

As investigações iniciaram no mês de janeiro, após a vítima informar à polícia que o suspeito utilizava o trabalho como personal trainer para se aproximar de outras mulheres.

