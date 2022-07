Homem é suspeito de matar cachorro da namorada por ciúmes da relação dela com animal

Apoie o 247

247 - Um homem é suspeito de matar o cachorro da namorada por ciúmes da relação dela com o animal, em Goiânia (GO). De acordo com a Polícia Civil, a mulher namorava com o suspeito há três meses e ele criticava a forma dela tratar o cão. O homem foi filmado saindo com uma mochila pesada do apartamento. Investigadores suspeitam que o animal estivesse dentro dela. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (11) pelo portal G1.

O suspeito saiu para jantar com a namorada. Ele admitiu ter saído para passear com o cachorro e que o animal tinha fugido. O corpo foi achado em um matagal às margens da Marginal Botafogo.

O homem foi preso na última sexta-feira (8). Como foi solto pelo Judiciário, ele responde em liberdade por maus-tratos a animais, com pena de até 6 anos de prisão.

O homem ficou em silêncio depois de ser questionado sobre o animal.

