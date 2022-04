Homem finge passar mal para não pagar conta de 6 mil em bar, pede ambulância, mas é pego no golpe

Apoie o 247

ICL

247 - O cliente que foi preso por dar calote de mais de R$ 6 mil em um bar de Goiânia tinha pedido mais de 20 itens, entre eles: duas garrafas de uísque, três de gin e energéticos, além de pratos de picanha e camarão. Segundo a gerência do local, ele estava com outras pessoas na mesa, que foram embora antes, e, na hora de pagar, ele fingiu ter passado mal. A reportagem é do portal G1.

Confira abaixo alguns dos pedidos discriminados na comanda:

Duas garrafas de uísque de R$ 1.450 cada;

Três garrafas de gin importado, sendo duas de R$ 279,94 e uma de R$ 260;

20 energéticos;

Duas garrafas de vinho a R$ 165 cada;

Dois pratos de camarão, a R$ 132 cada;

Duas picanhas a R$ 102 cada.

Segundo registro na Justiça, o preso fingiu estar passando mal para não pagar a conta em um bar do Setor Marista. De acordo com informações da gerência do comércio, o Corpo de Bombeiros foi chamado, notou que o cliente estava fingindo, por isso chamou a Polícia Militar.Até por volta de 17h30 deste domingo (17), o suspeito continuava preso. Durante audiência de custódia, foi estabelecida fiança de R$ 10 mil, mas não há registro na Justiça de que ele tenha pago o valor para responder o processo em liberdade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE