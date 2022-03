Homem invade transmissão da Band ao vivo e ataca Craque Neto (vídeo)

Apoie o 247

247 - Durante o Jogo Aberto desta quarta-feira (2), um homem invadiu link ao vivo do programa e mandou recado ofensivo para o Craque Neto. O repórter João Paulo Cappellanes entrou diretamente da frente do Allianz Parque, em São Paulo, onde será realizado a final do Recopa Sul-americana entre Palmeiras e Atlético Paranaense, quando o torcedor entrou em cena no link da Band. A reportagem é do portal Na Telinha.

Após dar a informação sobre a disputa, o jornalista chamou o VT de uma matéria, foi quando o homem apareceu e falou um palavrão citando Neto. "Fala Neto, seu arrombado", disse o sujeito, passando na frente da câmera. Na sequência, a reportagem entrou sem maiores problemas na tela.

O apresentador Neto, que também comanda programa na Band, coleciona tantos fãs como pessoas que não curtem seus posicionamentos, principalmente a torcida do Palmeiras, que ficou irritada com uma brincadeira do ex-jogador e suas críticas ao técnico do time, Abel Ferreira.

"Fala Neto, seu arrombado" pic.twitter.com/fSDbawxodV March 2, 2022

