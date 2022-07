Homem que assassinou membro do PT já foi preso por ofender policiais militares

Apoie o 247

247 - O agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho, responsável pelo assassinato do guarda municipal e membro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, no última final de semana, em Foz do Iguaçu (PR), foi peso em 2018 depois de ofender policiais militares do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele estaria embriagado e teria se apresentado como policial federal. De acordo com uma das pessoas que participaram da ocorrência na época, "Jorge estava tão alcoolizado que mal parava em pé". O relato foi publicado nesta segunda-feira (11) pela CNN Brasil. O caso acabou sendo arquivado.

O boletim de ocorrência, registrado em 24 de junho de 2018, apontou que policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência na cidade de Guapimirim, região metropolitana do Rio de Janeiro. Jorge José se apresentou como policial federal e mandou que todos fossem embora do local.

Segundo o relato feito na delegacia, Jorge José teria ofendido com palavras degradantes um oficial e um soldado, dizendo que os dois eram "policiais de merda". Os policiais algemaram José porque ele estava "arredio e muito alterado", segundo o documento.

O caso foi registrado como desacato na 59° Delegacia Policial do Rio de Janeiro.

