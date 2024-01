Homem que matou ex-namorada com 6 tiros tinha histórico de violência contra mulheres

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Preso pelo feminicídio de Tainara Kellen Mesquita da Silva, o agressor Wesly Denny da Silva Melo, 29 anos, já continha histórico de violência contra outras mulheres. Anteriormente, ele havia perseguido, ameaçado e espancado sua namorada na época.



Detido nesta quinta-feira (11), Wesly havia agredido com murros no rosto e uma facada na perna sua então companheira, que não teve a identidade divulgada, em meados de 2013 e 2014. A vítima havia terminado o relacionamento após o comportamento violento do agressor. Mesmo com o fim da relação, Wesly continuou perseguindo a mulher por um ano chegando a ameaçá-la de morte, como informado pelo Metrópoles.



O homem, que possuía registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), chegou mais uma vez a agredir a jovem dentro de seu carro, após levá-la para um lugar isolado. No dia seguinte, a vítima, que trabalhava em um shopping, foi surpreendida por Wesly no local. Ao tentar pedir ajuda, foi silenciada pelo agressor, o que levou ao registrou um boletim de ocorrência pedindo medidas protetivas urgentes contra o criminoso.



Tainara foi assassinada nesta quarta-feira (10). A vítima recebeu uma mensagem do suspeito quando foi surpreendida pelo mesmo. A ocorrência está sendo investigada pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama). A mãe de Tainara, presente no local, passou mal e foi levada ao hospital pela irmã. Segundo conhecidos, Tainara era uma mulher dedicada à família, uma filha amorosa e mãe exemplar. Relatos de quem conhecia o casal evidenciam que era visível o comportamento ameaçador e possessivo de Wesly.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: