Huawei pode lançar novo celular dobrável no começo de 2022

247 - A Huawei deve apresentar o celular Huawei Mate X3 durante o primeiro trimestre de 2022, possivelmente em fevereiro. As informações foram compartilhadas pelo leaker Digital Chat Station em seu perfil no Weibo. Os relatos foram publicados pelo Android Headlines.

A marca pode ter um visual inspirado no Galaxy Z Fold 3, com um aparelho com dobra vertical como um livro. Ele terá uma configuração com dois displays, um pequeno externo e outro maior para ser utilizado no modo tablet.

