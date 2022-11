Inconformados com resultado das urnas, bolsonaristas procuram agências para sair do Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - A insatisfação com o resultado das urnas provoca um desejo de bolsonaristas de sair do país. É o que aponta reportagem do Uol publicada neste domingo (13).

O comerciante Marcelo Oliveira, que atua no ramo de transporte de cargas, diz que "não se pode falar nada" e que o país está sob "censura" e manifesta seu desejo de sair do país.

Morador de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, Oliveira tem um caminhão e duas vans, que usa para transportar cargas e fazer frete. Ele afirma que se Jair Bolsonaro (PL) tivesse ganhado as eleições presidenciais, colocaria mais um veículo para rodar e contrataria funcionários. Mas com a derrota o melhor é sair.

Além do descontentamento com as ações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o comerciante diz que a economia ia bem, e que gostou da redução do preço dos combustíveis feita por Bolsonaro.

De acordo com empresas que fazem assessoria para quem deseja deixar o Brasil houve um aumento de procura pelos serviços durante as eleições e após o segundo turno.

"Após o segundo turno, saltamos de 400 para 1000 ligações por dia", diz Lucas Lima, especialista em mobilidade global na Aquila Global Group à reportagem. " A maior procura é pela cidadania italiana e, na sequência, pela portuguesa.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foram na terça-feira (8) à embaixada da Itália em Brasília (DF) para avançar no processo de obtenção da cidadania italiana.

