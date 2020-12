Indianos se casam com roupa de proteção após noiva ser diagnosticada com coronavírus

247 - Um casal indiano trocou as tradicionais vestes coloridas por roupas de proteção individual, com máscaras e face shields, para a celebração de um casamento. As medidas foram tomadas após a noiva ser diagnosticada com coronavírus.

A cerimônia aconteceu no domingo (6) em um centro de quarentena em Baran, no oeste da Índia, informaram as autoridades locais de saúde à agência de notícias Reuters. O nome do casal não foi divulgado.

A noiva foi levada ao centro de quarentena para o coronavírus, depois que ela e um outro parente testaram positivo para a doença.

A Índia tem o segundo maior número de infectados pela pandemia (9,7 milhões). O país asiático está atrás dos Estados Unidos, que já têm mais de 16 milhões de infectados.

