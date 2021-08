“Influencer” bolsonarista pega carona ilegal em voo da FAB ao lado de Michelle

247 - O “influencer” bolsonarista Agustin Fernandez viajou ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro em um voo da da Força Aérea Brasileira no último domingo (22).

Segundo a colunista do portal O Dia, Fábia Oliveira, “na noite de sábado (21), foi programada uma festa surpresa para Agustin no Café Journal, em São Paulo. Entre as convidadas estavam Michelle Bolsonaro e Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Acontece que no dia seguinte à festa, a primeira-dama embarcou de volta para Brasília num avião da FAB – um Embraer ERJ145 da Força Aérea Brasileira - e adivinhem quem pegou carona no transporte? Isso mesmo, meu caros seis leitores! O maquiador Agustin Fernandez”.

A colunista destaca ainda que a ação é ilegal. “pela legislação vigente no país, esse tipo de carona é proibida. O decreto 4.244/2002, sobre voos da FAB, determina que a frota é 'somente' para transporte das seguintes autoridades: vice-presidente, ministros do Estado, chefes dos três Poderes e das Forças Armadas”.

