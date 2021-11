'Influencer' bolsonarista que atacou a polícia após ser flagrada em festa clandestina é presa nos Estados Unidos

Liziane Gutierrez estava em um festival, em Los Angeles, e se envolveu em uma confusão com os seguranças do local, foi algemada e colocada na viatura edit

247 - A "influencer" bolsonarista Liziane Gutierrez foi detida após se envolver em uma briga nos Estados Unidos. Ela ficou conhecida depois que foi flagrada em festa clandestina com cerca de 500 pessoas em bairro nobre da cidade de SP e atacou os policiais civis com palavrões ao ser abordada.

Segundo o site R7, Liziane estava em um festival, em Los Angeles, e se envolveu em uma discussão com os seguranças do local. Liziane foi algemada e colocada na viatura.

"Vão pra favela"

No dia 12 de julho deste ano, a “influencer” e militante bolsonarista Liziane Gutierrez foi flagrada em festa clandestina com cerca de 500 pessoas em bairro nobre da cidade de SP e atacou os policiais civis com palavrões ao ser abordada.

Ela disparou diversos ataques verbais contra a força-tarefa que impediu a realização da festa e ainda mandou os agentes “irem para favela”.

Segundo o deputado federal Alexandre Frota, que participou da ação, ela fugiu do local para não ser presa. A balada clandestina contou ainda com um show da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

Podre! Além de aglomerar em festa clandestina enquanto milhares morrem por covid-19, Liziane Gutierrez ainda usa de todo seu privilégio para xingar agentes da Polícia Civil e solta um “Vai pra favela”. pic.twitter.com/DBMDqeIIwF PUBLICIDADE July 12, 2021