Influencer Duda Martins denuncia que foi dopada e abusada sexualmente

247 - A influencer digital Duda Martins denunciou que foi dopada e abusada sexualmente em Maceió. Em live no Instagram com a advogada Júlia Nunes, Duda disse que o crime ocorreu no dia 29 de dezembro de 2021, após um encontro em um bar na Praia de Ponta Verde.

A Polícia Civil designou nesta segunda-feira (3) a delegada Maria Angelita para investigar o caso. O boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher, no Centro de Maceió. Ela também já fez exames.

De acordo com reportagem do portal G1, Duda contou que chegou no bar às 14h35 e que bebeu apenas três copos de gim, depois disso, não lembra mais de nada. Após esse encontro, ela tinha um treino marcado com um amigo às 17h. Esse amigo tentou falar com ela durante a tarde toda, mas não conseguiu. O celular dela já estava desligado, possivelmente pelo suposto agressor.

Ela pouco se recorda de quando acordou, já na madrugada do último dia 30 de dezembro, 12 horas depois do encontro, em um apartamento na Jatiúca.

“Quando foi por volta 3h30 pra 4h, eu não tenho mais recordação de nada do que houve comigo, nem de onde eu estava, nem como eu saí, nem como eu fui parar na casa dele, nem se aconteceu alguma coisa comigo”, diz ela em um dos trechos.

