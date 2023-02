Influenciador acusa companhia aérea Azul de praticar homofobia

Apoie o 247

247 - O influenciador Lucas Estevam, da página Estevam pelo Mundo, acusou a companhia aérea Azul de homofobia após ter sido impedido de pedir o namorado em casamento durante o voo na última terça-feira, 7. Segundo Lucas, o piloto responsável orientou que o pedido fosse feito no assento do casal para “não incomodar outros passageiros”.

“Já faz 24h que pousei e não paro de chorar de frustração. [...] Antes de a Azul Linhas Aéreas proibir o pedido público de casamento de dois homens a bordo, eu tinha certeza de que seria o dia mais incrível da minha vida. Mas não foi”, disse o influenciador nos stories do Instagram nesta quarta, 8, de acordo com reportagem do jornal Estado de S.Paulo.

Em nota enviada à reportagem, a Azul Companhias Aéreas disse tentar contato com Lucas. A empresa alega que não havia sido consultada previamente sobre o pedido, que envolvia uso de equipamentos eletrônicos na cabine dos demais passageiros.

