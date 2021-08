Influenciadora Evelyn Regly descobre música sobre droga e morte em brinquedo infantil

O famoso cacto dançante divulgado por Evelyn Regly no Instagram traz a música Onde Está a Carreira de Pó, do rapper polonês Cypis, que fala sobre abstinência de cocaína edit

TrendsBR - Na noite da última segunda (23/8), a influenciadora digital carioca Evelyn Regly, de 37 anos, publicou uma série de Stories em seu Instagram – onde possui seis milhões de seguidores – revelando ter descoberto que o cacto de brinquedo que comprou para o filho Lucas, de 2 anos, toca uma música nada infantil.

“Mandaram para um Stories para minha cunhada de uma moça falando como a música do cacto dançante era pesada. Eu falei ‘claro que vou pesquisar’. Eu ouvia aquilo e não sabia a tradução. A gente tem que saber o que está tocando para nosso filho, né?”, diz a digital influencer nos vídeos compartilhados na rede social.

O brinquedo vem fazendo sucesso porque, além de tocar música, também repete o que a criança fala, além de dançar. O problema, como revela Evelyn, é que o cacto vem programado com a canção polonesa Gdzie Jest Biały Wegorz (Onde Está a Carreira de Pó), lançada em 2015 pelo rapper polonês Cypis.

“A tradução fala sobre morte, sobre droga… Enfim, fico pensando o que dá na cabeça de uma pessoa fazer um brinquedo para criança com uma música tão ridícula dessas. Fui botar [sic] a música para ouvir na biblioteca da Apple e ela não deixa, por restrição de conteúdo”, comenta Evelyn Regly nos Stories de segunda (23/8).

Realmente a letra da música Gdzie Jest Biały Wegorz fala sobre abstinência, sobre cocaína. “Eu acho que a morte está me quebrando. Não consigo engolir nada, fico arrepiando. Porra, por quanto mais tempo. Esse estado vai continuar? Eu sonhei com uma van de coca”, diz trecho da canção de Cypis traduzida pelo site Letras.mus.br.

Depois de descobrir o que dizia a letra da famigerada música, Evelyn revela que vai jogar fora o cacto dançante que era muito querido pelo filho Lucas. “Mas vai pro lixo. A gente tem que saber o que está comprando pro filho”, completa a influenciadora digital.

Confira, abaixo, a letra completa da polêmica obra que acompanha o brinquedo:

Gdzie Jest Biały Wegorz, de Cypis

"Só consigo pensar em

Cinco gramas de cocaína, voar pra longe

Para uma terra de esquecimento

Na minha cabeça tem uns pensamentos sobre

Quando isso tudo termina

Assim que não estiver mais sozinho

Porque a carreira de pó vai fazer efeito

Só consigo pensar em

Cinco gramas de cocaína, voar pra longe

Para uma terra de esquecimento

Na minha cabeça tem uns pensamentos sobre

Quando isso tudo termina

Assim que não estiver mais sozinho

Porque a carreira de pó vai fazer efeito

Me fodi, mas de um jeito que colapso

Eu não toco as estrelas

Fico no chão igual um tronco

Não acredito, o que tá acontecendo?

Cacarejo tipo uma galinha faminta

Fico tipo um lobo com a Lua cheia

Cabeça cheia de buracos tipo uma rua

Em frente do seu barraco

Eu me derreto tipo uma barra

Que foi deixada de canto

Que tipo só escorre se não a pegar

Mano, minha cara tá ficando fodida

Meu pensamento é um bordel, tipo uma TV

Não fico supreso de estar nesse estado

Tô esgotado, cheio de droga na cabeça

Se eu vou conseguir mais ou não

Vou vender tudo da minha casa

Já estou todo fodido mesmo

Mas, já vendi tudo aqui

Estou fodido em dívidas

Baforando tipo o Tabaluga

Segundo dia sem cheirar

Onde está a carreira? Química branca

A abstinência é cansativo pra caralho

É tipo se grilos mordessem seu pau

Só consigo pensar em

Cinco gramas de cocaína, voar pra longe

Para uma terra de esquecimento

Na minha cabeça tem uns pensamentos sobre

Quando isso tudo termina

Assim que não estiver mais sozinho

Porque a carreira de pó vai fazer efeito

Festa da química, tô a fim de esquiar

Lá nos traficantes, não nos Alpes

Oh, porra, acho que vou morrer

Tipo, se eu não cheirar algo logo

Quero tanto tocar as estrelas

Mas não consigo, porque tô colapsando

Totalmente colapsando nessa baita merda

E eu sonhando em baforar igual um dragão

Você tem dinheiro? Você também tá perdido?

Bem, foda-se, não tô a fim de correr hoje

Vou dar um rolê tipo uma pantera

Não tem negociação com traficante

Chega, é sério

Eu acho que a morte está me quebrando

Não consigo engolir nada, fico arrepiando

Porra, por quanto mais tempo

Esse estado vai continuar?

Eu sonhei com uma van de coca

Uma grama de heroína, só de degustação

Quero dirigir em um Cadillac

Eu atropelo meus amigos com meus pensamentos

Mas tô devendo algo pra todos

O emprestimo foi negado

Porque eu corto como uma tesoura

Só consigo pensar em

Cinco gramas de cocaína, voar pra longe

Para uma terra de esquecimento

Na minha cabeça tem uns pensamentos sobre

Quando isso tudo termina

Assim que não estiver mais sozinho

Porque a carreira de pó vai fazer efeito

Só merda na Discovery

Quero atirar tipo uma arma

Eu quero heroína e outros doces

Nariz vazio, dá pra ouvir até o eco

Você tem um número do Gargamel?

Talvez ele tem algo lá?

Sei que tô falando merda

Mas eu tô sem nada aqui no estoque

E meu bolso tá vazio pra caralho

Seria bom se eu tivesse umas seis

Ou pelo menos quatro

E ia voar tipo uma andorinha

Tipo a abelha Maya

Ter a Kayah cantando no meu ouvido

Só pode ser zoeira, não acredito

Tô atirado aqui tipo um animal morto

A febre está piorando

Bunda cheia de cicatriz tipo a Fakira

Tipo uma puta nojenta

Sendo fodida gostoso

Ei, Johnny, quero umas pedras

Pra chorar tipo coelho abatido

Mas toda hora essa abstinência

Tô muchando tipo erva daninha

Só consigo pensar em

Cinco gramas de cocaína, voar pra longe

Para uma terra de esquecimento

Na minha cabeça tem uns pensamentos sobre

Quando isso tudo termina

Assim que não estiver mais sozinho

Porque a carreira de pó vai fazer efeito".

