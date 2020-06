Influenciadora Raquel Freestyle é a mais nova embaixadora da LeoVegas no Brasil

Afim de dar mais um passo no mercado brasileiro e fortalecer seus laços com os jogadores, a LeoVegas, uma empresa do segmento de apostas esportivas, anunciou sua nova embaixadora de marca.

Trata-se da youtuber e influenciadora digital, Raquel Freestyle. Um dos principais nomes ligados à prática dessa modalidade em território nacional, Raquel se tornou a nova representante da casa de apostas.

Ela foi a única brasileira a ser convidada para participar do Wass Freestyle Cup, em 2015. A competição é considerada um tipo de Campeonato Mundial da pratica relacionada ao futebol de improviso. E, Raquel é amplamente conhecida pelas habilidades de emendar lances de efeitos e embaixadinhas com a bola nos pés.

De acordo com a reportagem do portal iGaming Brazil denominada: “Raquel Freestyle é a Nova Embaixadora da LeoVegas no Brasil”, o vinculo entre a empresa e a influenciadora digital brasileira foi formalizado ainda no mês de maio.

“Estamos satisfeitos em contar com o talento de Raquel junto ao Grupo LeoVegas. O comprometimento e a paixão dela pelo esporte são valores que a LeoVegas tem como norte em suas parcerias”, declarou Thomas Carvalhaes, o Country Manager da empresa de apostas no país.

É importante frisar que Raquel é muito reconhecida nas redes sociais devido ao sucesso de seus vídeos de demonstração de habilidade, dicas na pratica de embaixadinhas e até desafios com celebridades e craques do futebol.

Sendo assim, a nova representante da LeoVegas no Brasil já chamou muita atenção ao propor desafios a Fred (Desimpedidos), Gabigol (atacante do Flamengo), Rodrygo (atacante do Real Madrid), o youtuber Cocielo, a ex-jogadora Milene Domingos, entre outros.

No entanto, esses são apenas alguns dos 675 vídeos já publicados no canal de Youtube da musa das embaixadinhas, que já é seguido por mais de 1,7 milhão de inscritos. Já nas redes sociais, Raquel Freestyle conta com 1,2 milhão de seguidores no Instagram e mais de 425 mil curtidas na sua fanpage no Facebook.

