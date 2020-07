Influenciadora Romagaga acusa Tinder de transfobia: “usam a bandeira LGBT, mas excluem transexuais”

Denúncia contra o aplicativo de paquera foi um dos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo com a hashtag #TinderTransfóbico edit

Revista Fórum - A influenciadora digital Romagaga, famosa na comunidade LGBT+, publicou um vídeo em suas redes sociais na madrugada deste domingo (12) acusando o aplicativo de paquera Tinder de transfobia. Denúncia está entre os assuntos mais comentados do Twitter.

De acordo com Romagaga, o aplicativo usa a bandeira LGBT+ como forma de se promover, mas exclui o cadastro de pessoas trans da plataforma. Ela diz que já passou pela situação e, após o seu relato, outras pessoas transexuais afirmaram no Twitter que também foram banidos do aplicativo.

“Quem me acompanha sabe que essa luta vem desde 2018, só que agora não dá, gente. É muita hipocrisia. Eu estou indignada”, disse a influenciadora. “Tentei de várias formas denunciar essa atitude transfóbica do Tinder, tentei mostrar várias vezes, mas infelizmente a militância desse bando de viados é falsa. Tá lá o Tinder usando a bandeira LGBT, usando a causa, se promovendo, sendo que nós, trans, não temos o direito de estar no aplicativo”, continuou.

