Insituto Fome Zero promove encontro que discute o papel da assistência social na segurança alimentar e nutricional do Brasil

Do Instituto Fome Zero - Hoje, aproximadamente 25 milhões de pessoas passam fome no Brasil e 119 milhões de pessoas não se alimentam de forma correta todos os dias, com comida de qualidade e em quantidade adequada. Partindo desses dados críticos, o Instituto Fome Zero vem promovendo uma série de encontros no intuito de se posicionar e gerar debates entre especialistas, pesquisadores, poder público, universidades, movimentos sociais e população em geral sobre a fome no Brasil.

Na última quarta-feira, 07 de abril, o instituto promoveu a live Articulação entre Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios, com participação da pesquisadora Adriana Aranha, da assistente social Penélope Andrade e do membro da Rede Brasileira de Renda Básica de Cidadania Anderson Miranda, com mediação de Márcia Lopes, ex-Secretária-Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Durante o evento, Penélope Andrade trouxe a sua vivência para comentar sobre o papel da assistência social na gestão municipal para o combate à fome. Segundo ela, é essencial um co-financiamento entre os governos Federal, Estadual e Municipal e aponta que desde 2016 vem ocorrendo um desfinanciamento das políticas públicas de assistência social, com cortes elevados de orçamento. “Enquanto as decisões acontecem no âmbito federal, enquanto as orientações transitam no âmbito estadual, a vida está acontecendo no município e nós somos chamados a dar respostas urgentes e necessárias”, aponta.

Já Adriana Aranha trouxe um panorama histórico a respeito da existência e congelamento de políticas públicas de alimentação no Brasil. Merece destaque a importância das políticas públicas desenvolvidas no âmbito local, evidenciando a relevância da proximidade dos municípios na aplicação dessas políticas, além de abordar a volta do Brasil ao mapa da fome da ONU. “A fome já vinha crescendo antes da pandemia, a pandemia agravou esse crescimento", destaca. Por fim, Adriana também realizou uma explicação muito elucidativa sobre como implementar as políticas públicas de alimentação através da assistência social.

Por fim, Anderson Miranda fez um depoimento muito tocante. Ele, que hoje é membro da Rede Brasileira de Renda Básica de Cidadania, conta da dificuldade de acesso tanto de alimentos, quanto de água potável. “Nós não queremos apenas o alimento, nós queremos a garantia de que a assistência, a saúde e a educação, na intersetorialidade, possa nos atender”, declara.

A necessidade de falar sobre o assunto é urgente e pede consciência de todos. A fome é uma realidade, não apenas um dado. O papel da gestão municipal, a mais próxima da população, é essencial para articular melhores condições.

Para assistir a live na íntegra basta acessar o canal do Youtube do Instituto Fome Zero ou clicar aqui:

O Instituto Fome Zero é uma organização sem fins lucrativos. Promove encontros mensais toda primeira quinta-feira do mês, em formato aberto, gratuito e on-line, reunindo especialistas em torno dos temas de combate à fome e promoção da alimentação adequada, saudável e sustentável para todos.

