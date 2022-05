Integração é a solução para a economia mundial se livrar da crise, diz mídia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, proferiu um discurso no dia 18 na celebração dos 70 anos do Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional e da Cúpula de Promoção de Comércio e Investimento Global. Na ocasião, o líder chinês defendeu o diálogo em vez do confronto, remoção de barreiras em vez de construção de paredes, integração em vez de desconexão e inclusão em vez de exclusão, além de orientar a reforma do sistema da governança global com uma ideologia de justiça e imparcialidade.

A observação do presidente chinês chamou atenção de muitas pessoas, levando em consideração a complexidade severa em que se encontra economia mundial. Segundo os dados revelados recentemente pelo FMI, a previsão do crescimento econômico global foi reajustada para 3,6%, uma queda de 0,8% se comparada com a previsão anterior.

Perante os desafios diversificados, como a economia pode se livrar desta crise? A solução está no discurso do líder chinês, onde enfatizou inclusão em vez de exclusão.

Nos últimos anos, a globalização econômica vem nadando contra a corrente. Algumas pessoas dos EUA e do Ocidente incitaram a desconexão com a China. O governo norte-americano do presente mandato manteve as sobretaxas contra os produtos chineses e agravou a contenção contra as empresas chinesas, a fim de defender sua hegemonia econômica e tecnológica.

Na verdade, esta desconexão não foi bem vinda. Em 2011, o comércio entre a China e os EUA cresceu 30% comparado ao ano anterior, alcançando US$ 755,6 bilhões, batendo um recorde histórico. Nos primeiros quatro meses deste ano, o investimento norte-americano na China aumentou 53,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A Câmara do Comércio dos EUA na China publicou um livro branco recentemente, no qual manifestou oposição à desconexão entre os dois países.

Tudo isso mostra que a cooperação de benefícios recíprocos é uma tendência irresistível do tempo, e a revitalização do comércio e investimento é um importante motor para a recuperação econômica global, o que foi mencionado pelo líder chinês no discurso do dia 18.

Sendo a segunda maior economia do mundo e o maior país comercial, a China tem promovido ativamente a globalização econômica. O presidente chinês reiterou que a China não mudará sua determinação de ampliar sua abertura a um nível mais alto, e que o país continuará promovendo um ambiente de negócio orientado para o mercado, legalizado e internacionalizado, implementando a Parceria Econômica Abrangente Regional e construindo a iniciativa Cinturão e Rota com alta qualidade.

Nesta era de globalização irresistível, desconexão significa perda de oportunidades. Quem abraçar a tendência da era ganhará o futuro.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Erasto Santos Cruz

