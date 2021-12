Inteligência artificial já é capaz de escrever seu próprio código de programação

Apoie o 247

247 - Quando colocou pela primeira vez as mãos no Codex – uma nova tecnologia de inteligência artificial que escreve seus próprios programas de computador –, o programador americano Tom Smith fez uma espécie de entrevista de emprego com o sistema. Ele perguntou se o Codex poderia lidar com os “desafios de programação” que os profissionais frequentemente encaram quando são entrevistados para vagas que pagam bem no Vale do Silício, como o Google e o Facebook. Seria ele capaz de escrever um programa que substitui todos os espaços em uma frase por hífens? Melhor ainda, poderia escrever um que identificasse CEPs inválidos?. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

Então o Codex fez as duas coisas em um instante, antes de terminar várias outras tarefas. “Esses são problemas que seriam difíceis para muitos humanos resolverem, inclusive eu, e ele escreveu a resposta em dois segundos”, disse Smith, que supervisiona uma startup de inteligência artificial chamada Gado Images. “Foi assustador de se ver.”

O Codex parecia uma tecnologia que em breve substituiria os trabalhadores humanos. Conforme Smith continuava testando o sistema, percebia que as habilidades dele iam muito além da destreza para responder perguntas pré-preparadas de entrevista. O sistema podia até mesmo traduzir de uma linguagem de programação para outra.

Apesar disso, depois de várias semanas trabalhando com essa nova tecnologia, Smith acredita que ela não representa uma ameaça para os profissionais humanos. Na verdade, como muitos outros especialistas, ele vê o sistema como uma ferramenta que acabará melhorando a produtividade humana. Ele talvez até mesmo ajude toda uma nova geração de pessoas a aprender a arte dos computadores, mostrando-lhes como escrever trechos de códigos simples, quase como um tutor pessoal.

