Internautas mandam pix de 1 centavo para Deltan e cobram pagamento de indenização a Lula

247 - O ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol, apesar de ter enriquecido pelos crimes que cometeu contra o Brasil, criou uma vaquinha para receber o valor (R$ 75 mil) que ele precisa indenizar o ex-presidente Lula (PT)

Tirando sarro da situação do chefe da Lava Jato, internautas começaram a mandar valores ínfimos para “contribuir” com o ex-procurador. O ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto Requião, por exemplo, enviou R$ 1,00 para Dallagnol, enquanto o jornalista William de Lucca mandou R$ 0,01.

Ajudo a pagar mas não faça mais canalhice! pic.twitter.com/q2YQXHGHs8 March 23, 2022

Minha colaboração pra campanha presidencial do @LulaOficial já foi feita ✌🏻



PAGUE O LULA @deltanmd CONDENADO! pic.twitter.com/MJS9swlNP1 March 23, 2022

