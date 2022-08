Investigação da morte de idoso espancado em show de Fábio Jr aponta divergências

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil de São Paulo segue investigando o caso de idoso morto em show de Fábio Jr em Sorocaba, no interior do estado. O inquérito apontou divergências em depoimentos prestados por testemunhas e pelo principal suspeito do crime. O fato questionado pela polícia é que o suposto responsável pela morte do idoso, Leandro Luiz Manrique, teria pisado na cabeça da vítima, sendo que em outro depoimento, outra testemunha informou que a agressão não ocorreu. A reportagem é do portal Na Telinha.

Segundo a TV Tem, três pessoas afirmaram que o idoso morto, Antônio Carlos Juliano, de 63 anos, sofreu uma queda e bateu a cabeça depois de levar um soco de Leandro. Contudo as testemunhas negam que o suposto criminoso havia pisado na cabeça da vítima. O fato ocorreu no final de julho, depois que o idoso foi espancado durante um show de Fábio Jr, realizado no Clube de Campo de Sorocaba. Após as agressões, Antônio foi enviado para uma unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, os oficiais constaram que o suspeito da violência foi Leandro Luiz Manrique, que também estava ferido. Ele teria dito à polícia que tinha sido empurrado pela vítima e, por isso, revidou com a agressão. A investigação averiguou que Antônio tentou furar fila de pessoas que tentavam entrar no camarim do cantor para tirar uma foto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o boletim de ocorrência do caso, os oficiais constaram que o suspeito da violência foi Leandro Luiz Manrique, que também estava ferido. Ele teria dito à polícia que tinha sido empurrado pela vítima e, por isso, revidou com a agressão. A investigação averiguou que Antônio tentou furar fila de pessoas que tentavam entrar no camarim do cantor para tirar uma foto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O idoso chegou a ser vaiado por causa da atitude e, num momento de estresse, partiu pra cima de Leandro, diferente de outra versão que aponta que o suspeito que teria empurrado Antônio primeiro. Na agressão, o idoso caiu com a cabeça no chão e morreu em seguida. Uma testemunha também teria afirmado que Antônio era antigo sócio do clube e estava acompanhado da esposa no show. Já Leandro foi preso momentos depois do ocorrido e a Justiça determinou que o suspeito continue na cadeia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.