Ipec mostra candidatos empatados em Rondônia

247 - A pesquisa do Ipec, divulgada nesta quarta-feira (19) e encomendada pela Rede Amazônica, mostrou que os candidatos ao governo de Rondônia Coronel Marcos Rocha (União Brasil) e Marcos Rogério (PL) estão empatados com 45% das intenções de voto.

Entre os eleitores rondonienses, 83% afirmaram que a decisão do seu voto é definitiva, 16% admitiram a hipótese de mudar de candidato até o dia da eleição, e 1% não sabem ou não responderam.

Foram entrevistados 800 eleitores entre os dias 17 e 19 de outubro em 26 cidades rondonienses. A margem de erro foi de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RO‐08968/2022.

Eleição presidencial: RO, Região Norte e Brasil

Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, teve 64% (581.306 votos) em Rondônia no primeiro turno da eleição presidencial. O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu 28% (261.749 votos). Simone Tebet (MDB) ficou em terceiro, com 3,46% (31.217 votos). O estado do eleitorado rondoniense foi onde o atual ocupante do Planalto teve o maior percentual entre as 27 unidades federativas.

Na Região Norte, onde fica Rondônia, o petista ficou na primeira posição (47,1% dos votos válidos), Bolsonaro em segundo lugar (45,5%) e Simone em terceiro (4,2%).

No País, o ex-presidente ficou em primeiro lugar (48% dos votos válidos) e Bolsonaro em segundo (43%).

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta (19), mostrou que Lula continua à frente de Bolsonaro. Confira também a rejeição dos entrevistados a Bolsonaro e os números para o governo de São Paulo.

