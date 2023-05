Irmão de homem linchado e morto após acusação injusta de roubo no Guarujá se pronuncia: “não vai ficar assim”

Apoie o 247

247 - Eliaquim Vicente Guedes, irmão do homem que faleceu após ter sido linchado injustamente sob a acusação de roubar uma motocicleta no Guarujá, no litoral sul de São Paulo, relatou ao Metrópoles que a família tem estado "incapaz de dormir" desde que receberam a notícia da tragédia.

O irmão da vítima afirma que a família anseia por Justiça. “Isso não vai ficar assim. A gente quer Justiça”.

Osil Vicente Guedes, de 49 anos, foi vítima de linchamento por quatro indivíduos na última quinta-feira (4), no bairro Pae-Cará, enquanto conduzia uma CG 150 emprestada por um amigo. Na madrugada de domingo (7), ele foi diagnosticado com morte cerebral no Hospital Santo Amaro, no Guarujá.

De acordo com testemunhas, um indivíduo teria gritado "pega ladrão" e a vítima teria sido cercada pelos agressores. As imagens capturadas com um telefone celular mostram Osil sendo agredido com um capacete e um pedaço de madeira.

Não é a primeira vez que Guarujá é palco de um linchamento. Fabiane Maria de Jesus foi morta após ser linchada e espancada até a morte. O motivo: foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças que praticava rituais. Após a publicação da foto na página ‘Guarujá Alerta’, alguns moradores de uma comunidade do município agrediram a dona de casa. Dezenas de usuários da rede social criticaram duramente o administrador da página e um deles chegou a dizer que a página seria tão culpada quanto os agressores.

