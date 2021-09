Irmãos Weintraub fazem vídeo “do futuro”, onde Lula foi eleito e Felipe Neto é ministro do STF

Apoie o 247

247 - Direto de 2040, os irmãos Weintraub produziram um vídeo em que “preveem” o futuro se o Brasil for governado pela esquerda. As imagens foram transmitidas na CPAC, evento da extrema direita realizado em Brasília neste sábado (4).

Alguns acontecimentos, segundo Arthur e Abraham Weintraub: Lula eleito com 99% dos votos, Felipe Neto para ministro do STF, Jean Wyllys como “ministro da verdade”, PC Siqueira titular da pasta da Educação e a união dos países do continente criando uma “República socialista da América do Sul”.

O evento reúne militantes bolsonaristas e teve a presença inesperada de Jair Bolsonaro, que discursou em defesa da presença de policiais militares nos atos do 7 de setembro, sem punição de governadores. Ele também respondeu Rodrigo Maia .

Assista:

Em vídeo “do futuro”, irmãos Weintraub prevêem vitória de @LulaOficial com 99% dos votos, @felipeneto ministro do STF e @jeanwyllys_real como ‘ministro da verdade’.



Na peça apresentada em conferência conservadora, Arthur e Abraham Weintraub também simulam as próprias prisões. pic.twitter.com/wegzxO9p5Y September 4, 2021