Itamaraty diz que não emitiu passaporte diplomático a Allan dos Santos

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O Itamaraty informou que não emitiu passaportes diplomáticos para Allan do Santos nem para a advogada Caroline de Gasperi, mulher do extremista.

Em resposta a um pedido feito via Lei de Acesso à Informação, o Ministério das Relações Exteriores declarou que não há registros de concessão do benefício ao casal no Sistema Consular Integrado.

Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostraram que Eduardo Bolsonaro tentou ajudar Allan dos Santos a viajar para os Estados Unidos após o STF começar a investigar o extremista. Na conversa, Allan dizia a Eduardo que o passaporte de Caroline estava expirado. As mensagens, de junho de 2020, foram compartilhadas com a CPI da Pandemia.

Allan dos Santos deixou o país em julho do ano passado. Em decisão revelada na quinta-feira (21/10), o ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a prisão preventiva do extremista. Moraes determinou que Allan seja capturado nos Estados Unidos e extraditado para o Brasil. O nome do extremista deve ser incluído na lista de procurados pela Interpol.

