Ivete Sangalo é internada após o Carnaval; saiba o motivo

Cantora foi diagnosticada com pneumonia, logo após a maratona do Carnaval de Salvador edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Nesta quinta-feira (22) Ivete Sangalo usou as redes sociais para contar que precisou ser internada. A cantora foi diagnosticada com pneumonia, logo após a maratona do Carnaval de Salvador, na Bahia, onde fez alegria dos foliões em cima do trio,

“Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem! Essa semana, terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Estou assistida e já me sentindo melhor. Mandarei notícias tá bem, certa de que serão sempre as melhores graças ao meu Deus maior”, escreveu na legenda de uma foto na cama do hospital, de acordo com a jornalista Fábia Oliveira, em sua coluna no Metrópoles.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: