João de Deus foi espancado na prisão e cumpre prisão domiciliar

247 - O médium de 77 anos, condenado a quase 20 anos de prisão por assédio sexual contra quatro mulheres, João de Deus foi espancado na prisão, afirma reportagem da VEJA. Ele estava preso desde dezembro de 2018, mas foi transferido para prisão domiciliar esta semana por causa dos maus tratos.

Segundo a reportagem, “em algumas saídas do presídio para o hospital ou para audiências, o médium João de Deus, de 77 anos de idade, aparentava manchas no corpo e dificuldade para andar. Ele reclamava de dores intensas e as próprias roupas que usava, exalando um odor forte, denunciavam maus tratos”.

“Laudo médico anexado no processo de João de Deus comprovou que o médium foi vítima de agressão física, com lesão na face, localizada na pálpebra inferior direita, causada por instrumento contundente. A mesma constatação foi feita por um representante do Conselho da Comunidade de Execução Penal de Aparecida de Goiânia. Em conversa recente com este representante, João de Deus disse ter recebido ‘um soco’, mas na presença dos agentes penitenciários ele ficou receoso de ser espancado novamente e disse ter sido vítima de uma queda ao sair de sua cama. A agressão ocorreu no início do mês passado.”

