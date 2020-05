Jogador Diego Souza e dois funcionários do Grêmio testam positivo para o coronavírus

247 - O jogador do Grêmio Diego Souza e dois funcionários do clube testaram positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada ao GloboEsporte.com pelo vice-presidente de futebol Paulo Luz. Segundo a assessoria do centroavante, ele está assintomático.

Na manhã desta quinta-feira, 7, os jogadores do Grêmio realizaram treinamento no gramado pela manhã, sem contato físico e cumprindo o protocolo de segurança do clube. Mas o presidente do clube, Romildo Bolzan disse ao GloboEsporte.com que “todos os jogadores que estavam lá e testaram, testaram negativo” e que “há possibilidade de refazer os testes antes do recomeço das atividades”.

