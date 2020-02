Jogador Honda, do Botafogo, cobra que jogadores recolham lixo do vestiário

Craque japonês virou notícia por recolher os copos jogados pelos colegas no chão do vestiário depois dos treinos edit

247 - O japonês Honda, que joga no Flamengo, deu exemplo ao recolher copos jogados pelos colegas no chão do vestiário.

Ele também cobra que os outros jogadores dobrem seus uniformes e devolvam na rouparia do clube.

Na Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, a torcida japonesa também havia chamado atenção ao recolher o lixo nas arquibancadas.