Johnson & Johnson propõe pagar US$ 9 bilhões para encerrar processos judiciais

Apoie o 247

ICL

247 - A empresa Johnson & Johnson propôs pagar pelo menos US$ 8,9 bilhões a milhares de pessoas que processaram a instituição alegando que o produto pode provocar câncer. De acordo com o jornal Valor Econômico, a J&J disse que mais de 60 mil requerentes se comprometeram a apoiar a proposta, que requer aprovação no tribunal de falências.

Muitas das milhares de ações judiciais contra a J&J foram movidas por mulheres que afirmaram ter desenvolvido câncer de ovário depois de usar por anos o Johnson’s Baby Powder ou um antigo produto da linha Shower to Shower. Alguns processos alegaram que os pós continham amianto, o que contribuiu para um câncer raro chamado mesotelioma.

A J&J negou irregularidades nos produtos em pó contendo talco. "A empresa continua acreditando que essas alegações são enganosas e carecem de mérito científico”, disse Erik Haas, vice-presidente mundial de litígios da J&J. “Resolver esse assunto por meio do plano de reorganização proposto é mais equitativo e mais eficiente, permite que os reclamantes sejam compensados em tempo hábil e que a empresa permaneça focada em nosso compromisso de impactar profunda e positivamente a saúde da humanidade".

A empresa parou de vender versões do Johnson’s Baby Powder com talco nos EUA e no Canadá. A empresa planeja encerrar as vendas globais este ano. Agora a J&J está vendendo uma versão à base de amido de milho do Johnson’s Baby Powder.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.