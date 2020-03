Sampaoli troca o Santos pelo Atlético Mineiro

Dois meses após negociação frustrada, a direção do Atlético-MG e o técnico Jorge Sampaoli chegaram a um acordo. O treinador argentino acertou a contratação com a cúpula do Galo e assume a vaga, antes ocupada pelo venezuelano Rafael Dudamel edit

sampaoli247 - Dois meses após negociação frustrada, a direção do Atlético-MG e o técnico Jorge Sampaoli chegaram a um acordo. O treinador argentino acertou a contratação com a cúpula do Galo e assume a vaga, antes ocupada pelo venezuelano Rafael Dudamel.

Segundo informações do site Globo Esporte, "o vínculo será assinado formalmente nesta segunda-feira ou, no mais tardar, na terça pela manhã conforme apurou o GloboEsporte.com."

A matéria ainda destaca que "o acordo foi definido em encontro na casa do empresário Renato Salvador, líder de um dos grupos parceiros do clube na contratação. Após a publicação da notícia, Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético-MG, usou as redes sociais para oficializar a contratação de Jorge Sampaoli."