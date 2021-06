Jorge Sanchez, lança livro sobre a pandemia e cobra transparência das autoridades

Dr. Jorge Sanchez, sócio-fundador do escritório Sanchez e Sanchez Sociedade de Advogados de Ribeirão Preto-SP, especialista e mestre em Direito Civil e transparência pública, além de ser um dos principais nomes no combate à corrupção no Brasil, representando o país nos principais eventos sobre o assunto no mundo, concedeu uma entrevista exclusiva para falar sobre o livro que lançou recentemente: "O Vírus da Incerteza", que escreveu em parceria com o jornalista João Carlos Borda.

A obra da Matrix Editora traz reflexões sobre a pandemia de Covid-19 e um panorama histórico de epidemias e artigos de psicólogos, médicos, empresários e educadores sobre o futuro pós-coronavírus. Durante a entrevista, o especialista falou sobre a pandemia que o mundo passa neste momento, assim como a pandemia da corrupção, essa bem mais antiga.

“Segundo a ONU, 5% do PIB do mundo é desviado em corrupção. Infelizmente, no Brasil é muito maior do que isso. Com o surgimento da pandemia, ocorreu o decreto federal de calamidade pública, o que flexibilizou toda a legislação de licitação. Com isso, prefeitos e governadores passaram a comprar insumos sem licitação pública. Aí, onde existe o ser humano, existe o poder e o dinheiro, existe a possibilidade da corrupção e foi, infelizmente, o que ocorreu. Dos 27 entes da federação, 26 estados estão sendo investigados com fiscalização do TCU ou Ministério Público por compras irregulares. Portanto, essa pandemia da corrupção é tão nefasta ou até mais do que a do coronavírus, pois ela, além do efeito imediato, provoca a escassez das verbas, o que tira a oportunidade das famílias terem uma saúde ou educação de qualidade. Por isso, temos que denunciar sempre para os órgãos competentes.”, explicou Sanchez durante a entrevista.

"A corrupção é um crime terrível! Como você pode imaginar que um ser humano desvia dinheiro que iria para merenda, respirador e vacina. Infelizmente, muitos se utilizam do cargo público, se beneficiando dele e não fazendo uma prestação de serviço público. O que queremos é justamente essa reflexão no livro. O que poderemos fazer para ser melhor pós pandemia. Não é possível que não iremos tirar uma lição humanitária dessa situação." “Precisamos saber em quem iremos votar. Isso envolve educação e cidadania. O Brasil teve algumas leis que melhoraram a fiscalização, mas temos retrocessos também quanto à impunidade", enaltece o especialista.

O advogado comenta que a sociedade nesse momento está mais preocupada com a vida, com isso a corrupção está sendo pouco divulgada. "Acho que a sociedade está letargicamente parada, assustada, pois está preocupada com a vida. Ninguém fala da corrupção, a população quer sobreviver. As pessoas estão com medo de morrer, infelizmente, e não tem ambiente para atacar a corrupção. Espero que, depois que estivermos vacinados, a sociedade acorde e comece a exigir mais. Nossos governantes precisam ter uma conduta moral, correta e reta, para responder ao interesse público e não se servirem do público."

Quando questionado sobre operações de combate à corrupção, Jorge Sanchez explica que essas bases não se acumulam, precisam ser trabalhadas constantemente. "Assim como o "petrolão" e o "mensalão", os governos nos deixam legados, positivos ou negativos. Com o "mensalão", surgiram os "mensalinhos" municipais; muitos prefeitos começaram a receber pedidos de vereadores para aprovarem projetos. Ou seja, temos que quebrar esse círculo vicioso e criar um círculo virtuoso de exercício da cidadania. Para termos uma democracia plena", destaca.

Jorge Sanchez tem expectativa que os governantes sejam responsabilizados. "Acredito que as autoridades deverão ser responsabilizadas por esses erros durante a pandemia, respondendo civilmente e criminalmente pelo que fizeram com o Brasil. Infelizmente, aproveitaram a pandemia para desviar recursos públicos."

Além do trabalho no combate à corrupção, Dr. Jorge Sanchez atua como advogado na área empresarial. Sua clientela se concentra em médios e grandes grupos econômicos, nas áreas de seguro, telefonia, bancos, serviços, construção civil, dentre outros. Possui notório know how em Recuperação de Crédito, Contencioso Cível e Trabalhista. Também oferece serviços jurídicos de consultoria nas áreas de Contratos e Direito Empresarial, Trabalhista e estruturação de Departamentos de Cobrança. Foi coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Moura Lacerda, de Ribeirão Preto, tendo sido docente da disciplina Direito Processual Civil, a mesma que lecionou também na UNIP Ribeirão Preto. É conselheiro da AMARRIBO – Amigos Associados de Ribeirão Bonito.

