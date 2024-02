Jornalista baleada após sair da Sapucaí passa por cirurgia e tem estado de saúde atualizado

Apoie o 247

247 - A jornalista Nathalia Santos levou um tiro no quadril e precisou passar por uma cirurgia na madrugada da última segunda-feira (12). “Na madrugada do último domingo para segunda, ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Nathalia Santos sofreu, juntamente a seu esposo, uma tentativa de assalto. Os dois estavam dentro de um táxi que foi alvejado por dois tiros”, explica o começo da nota de esclarecimento assinada pela Agência Dutra.

De acordo com informações do Metrópoles, no documento, eles explicam que ela foi atingida no quadril e precisou passar por uma cirurgia. “[Com] o intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores — tudo dentro do previsto”, garantem.

