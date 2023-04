Jornalista Cláudio Júlio Tognolli relata agressão da mulher e consegue medida protetiva para retirá-la de casa

Apoie o 247

247 - O jornalista e professor universitário Cláudio Júlio Tognolli obteve decisão judicial neste domingo de Páscoa (9), após relatar várias agressões que recebeu da atual esposa. Em suas redes sociais, ele divulgou imagens da agressão, com várias escoriações e hematomas.

Em seu relato, ele diz que as agressões foram motivadas por ciúmes: “De um mês para cá, toda mulher que queria ser minha amiga ela dizia que era minha amante. Há 14 dias, ela me golpeou no peito tentando deslocar o marca passo (pequeno dispositivo que faz o monitoramento contínuo do músculo cardíaco), como não tenho equilíbrio ainda, ela me derrubou e me deu várias facadas”.

O jornalista afirma que neste sábado as agressões voltaram e que ele recorreu à polícia. “Chamei a PM aqui e abri um boletim de ocorrência; por volta das 23h vim aqui com dois policiais e ela concordou em se retirar do apartamento”.

Tognolli postou em suas redes também documentos da medida cautelar que lançou contra a esposa. Veja abaixo:

