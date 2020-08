Jornalista da BBC em Beirute caiu da cadeira durante entrevista com impacto da explosão (vídeo)

Ao menos 135 pessoas morreram e 300 mil ficaram desabrigadas com o desastre que atingiu a capital do Líbano na terça-feira edit

Revista Fórum - A forte explosão que devastou a capital do Líbano, Beirute, na terça-feira (4) provocou também o fim abrupto de uma entrevista da jornalista Maryem Taoumi, correspondente da BBC na cidade.

Imagens divulgadas pela emissora britânica nesta quarta-feira (5) mostram que a força da explosão fez com que a repórter fosse derrubada da cadeira em meio a uma entrevista realizada por videoconferência com Faisal Al-Aseel, coordenador de projetos da Agência para Energia Sustentável do Marrocos.

Impressionante: explosão em Beirute derruba repórter da BBC de cadeira durante entrevista. #BBCCurtas pic.twitter.com/bHtCE3KLrg August 5, 2020

