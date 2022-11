Jornalista descobre prima durante transmissão na Copa do Mundo (vídeo)

Apoie o 247

247 - O jornalista Erick Mota, do canal RIC TV, foi surpreendido por uma prima identificada como Tayná Brandão que nunca tinha visto. Ele fez a descoberta enquanto entrevistava torcedores que acompanhavam a partida entre Brasil e Sérvia nessa quinta-feira (24) na abertura do Grupo C da Copa do Mundo no Catar. A informação foi publicada nesta sexta-feira (25) pelo site Metrópoles.

"Eu não acredito! Você é meu primo?", questionou uma mulher. Erick, sem esboçar reação, respondeu que não. A jovem perguntou se o nome da mãe dele era Evani, o que foi confirmado pelo repórter. "Então você é meu primo!", disse ela.

Nos stories do Instagram, Tayná contou que a mãe do jornalista é prima do pai dela e tinha visto fotos de Erick em álbuns de família.

O jornalista usou as redes sociais para explicar o porquê de não reconhecer a prima. "Eu fui criado em Curitiba, minha família toda é da Bahia, pelo que eu entendi essa prima é de São Paulo. Eu não conheço muitos parentes meus. Infelizmente, eu fui criado longe da minha família".

