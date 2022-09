José Dumont já era investigado por estupro de menino de 12 anos; Globo demite ator e homenagens foram canceladas

Ator desenvolveu um relacionamento próximo com o menino, oferecendo ajuda financeira e presentes edit

247 - O ator José Dumont, de 72 anos, preso em flagrante nesta quinta-feira (15) por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças, já era alvo de outra investigação.

José Dumont foi alvo de investigação em inquérito na DCAV pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, ele teria se aproveitado do prestígio e reconhecimento como ator para atrair a atenção de um adolescente de 12 anos, que era fã do suspeito.

De acordo com o portal Extra, A investigação aponta ainda que ele desenvolveu um relacionamento próximo com o menino, oferecendo ajuda financeira e presentes, valendo-se da vulnerabilidade financeira da vítima para, a partir daí, fazer investidas com beijos na boca e carícias íntimas, que acabaram sendo captadas por câmeras de vigilância, dando início às investigações.

Demissão e homenagens canceladas

Dumont foi demitido da Globo após a repercussão dos fatos. Ele perdeu o contrato por obra que tinha para a novela Todas as Flores, que estreia em outubro no Globoplay. "A suspeição de pedofilia é grave", diz a emissora, em nota.

De acordo com o portal Notícias da TV, o personagem dele na trama exploraria crianças que pedem esmola na rua. Galo era descrito como assassino e ladrão. Ele também atuaria como receptador no esquema de tráfico humano comandado pela vilã Zoé (Regina Casé).

A organização do festival de cinema CineFantasy também cancelou a homenagem que faria ao ator. A informação foi divulgada em um comunicado pela organização do evento, que exibiria alguns filmes da carreira do ator. O CineFantasy lamentou os acontecimentos e esclareceu que não tem controle sobre a vida pessoal dos homenageados.

