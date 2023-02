Jovem diz ser Madeleine McCann: 'Preciso de um teste de DNA'

Apoie o 247

247 - Uma jovem de 21 anos está usando as redes sociais para dizer que é Madeleine McCann, menina que desapareceu em Portugal, em 2007, quando tinha 3 anos. Em uma página no Instagram, a garota, que se apresenta como Julia Faustyna, publica montagens e "evidências" que a fizeram acreditar na possibilidade.

De acordo com reportagem do portal UOL, a mulher diz precisar de um teste de DNA e reclama que investigadores da polícia do Reino Unido e da Polônia a ignoram. Ela também pede que a ajudem a chegar até Kate e Gerry McCann, pais de Madeleine.

Mais de 15 anos depois, este ainda é um dos casos de desaparecimentos mais comentados. No ano passado, o principal suspeito foi processado por cinco crimes sexuais, que não têm relação com a história da menina britânica.

Investigadores alemães, porém, suspeitam que Christian Brueckner matou Madeleine após sequestrá-la de um apartamento de férias na Praia da Luz, informou o Ministério Público de Braunschweig, em comunicado à imprensa. O homem foi declarado oficialmente suspeito no caso no ano passado, mas é investigado por autoridades alemãs há dois anos.

A conta 'iammadeleinemccann' (eu sou Madeleine McCann) apareceu na terça-feira (14) e já tem mais de 87 mil seguidores e 34 publicações. Depois, reações aos vídeos dela viralizaram no TikTok.

Em um dos posts, ela diz que não consegue se lembrar da maior parte de sua infância por sofrer de "amnésia pós-traumática". No entanto, garante ter recordações de férias em um país quente com apartamentos brancos e onde viu "tartarugas bebês".

