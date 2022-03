Jovem médica morre após cair de sacada em Minas durante festa

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de Minas Gerais em Manhuaçu, na Zona da Mata, está investigando a morte da médica veterinária Myrelly Mageste de Carvalho, 23 anos, que caiu de uma altura aproximada de 5 metros, da sacada de uma casa, no Bairro Lajinha. A queda, até o momento considerada acidental, ocorreu na noite de sábado (12). A reportagem é do portal EM.Com

Myrelly estava na casa de amigos, em uma reunião social. Os donos da casa contaram aos policiais militares que foram ao local que Myrelly era amiga da família, e foi convidada para essa reunião. Ao chegar à casa, junto com outros amigos, enquanto alguns se encontravam na cozinha da casa, Myrelly se deslocou com alguns convidados para a varanda, no segundo andar do imóvel, onde ficou conversando de forma descontraída. A médica veterinária, então, sentou-se à beira da sacada e se desequilibrou.

Segundo testemunhas, um dos amigos que estavam próximos de Myrelly ainda tentou segurar as mãos dela, mas não conseguiu, e ela caiu de costas na calçada, no andar térreo. O Corpo de Bombeiros foi chamado e prestou socorro imediato à vítima, que foi levada ao Hospital Municipal de Manhuaçu. Myrelly morreu durante o atendimento médico. Seu corpo foi velado nesta segunda-feira (14) em Manhuaçu e levado para a cidade de Caputira, para o sepultamento.

