Jovem morre em 12ª cirurgia para se parecer com astro do BTS

247 - No último domingo (23), o ator canadense Saint Von Colucci, de 22 anos, faleceu na Coreia do Sul devido a complicações durante uma cirurgia plástica. Saint havia gasto aproximadamente US$ 222 mil em procedimentos estéticos para se parecer com Jimin Park, membro do grupo BTS, com o objetivo de interpretá-lo na série de TV Pretty Lies.

De acordo com reportagem do portal Quem, seu assessor de imprensa informou que Saint desenvolveu uma infecção após um implante realizado em novembro, o que o levou a passar por outra cirurgia. Durante o procedimento, Von Colucci foi intubado devido a complicações, mas infelizmente não resistiu.

Entre as cirurgias realizadas, constavam rinoplastia, lifting facial, redução dos lábios, levantamento das sobrancelhas e dos olhos. Supostamente, o ator estava ciente dos riscos envolvidos, mas desejava o procedimento para que seu queixo tivesse a forma de um "V".

