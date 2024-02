Jovem que matou amiga quando era adolescente é expulsa de faculdade

Apoie o 247

247 - Uma jovem que matou a amiga Isabele Guimarães Rosa, em 2020, com um tiro no rosto foi expulsa agora do curso de medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic. A informação foi divulgada pela coluna True Crime, do jornal O Globo. Ela estudava na unidade de Campinas (SP) da instituição de ensino.

A decisão de expulsar a jovem foi tomada depois que a unidade de ensino recebeu uma denúncia feita ao Comitê de Compliance. Segundo a São Leopoldo Mandic, foi realizada uma investigação que constatou que a presença da aluna “gerou um clima interno de grande instabilidade do ambiente acadêmico”. A jovem expulsa ainda poderá recorrer da decisão.

